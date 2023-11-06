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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Hollanda Ulu Cami "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu

06 Kasım 2023, Pazartesi 15:14
Hollanda’nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı olan Ulu Cami, "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil edildi.

Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor.

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

Proje kapsamında ziyaretçiler, bilgilendirici broşürlerle belirli gün ve saatlerde camiyi gezdiklerinde, Türkiye’nin dini geleneği ve kültürel mirasıyla tanışma imkanına sahip olacak.

Ulu Cami'de yapılan resmi törene, Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, HDV Başkanı Muhlis Koç, Ulu Camii Vakfı Başkanı Yücel Aydemir, Catharijneconvent Ulusal Müzesi Müdürü Anique de Kruijf ve ekibi ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Resmi törende yapılan konuşmaların ardından taraflar, Ulu Cami'nin Hollanda’nın müze projesine katıldığı sözleşmeyi imzaladı.

Ersoy burada yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hollanda’ya göçün 60. yılı olduğunu belirterek, "60 yıl uzun bir seyahat ve uzun bir yaşam yolculuğu. Büyüklerimizin Hollanda ekonomisine, Türkiye ekonomisine ve sosyal ve kültürel hayata çok etkisi var. Bunlar ölçülebilir ve ölçülemez katkılar." dedi.

Hollanda’ya 60 yıl önce göç edenlerin ekonomiye katkılarının yanı sıra kalıcı eserler bıraktıklarına vurgu yapan Ersoy, "Camilerimiz bunların önemlileri arasında. Camilerimiz vesilesi ile başka eserlerle birçok kullanılmayan ya da hakkı verilmeyen alanı yaşam alanlarına ve cazibe merkezlerine dönüştürüyoruz. Yeni cazibe merkezleri de inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Ulu Camii Utrecht şehrinin tam kalbinde yer alıyor. Hem şehre, hem İslam’a hem de kültürel yapımıza yaraşır bir mimariye sahip. Güzel bir yapı.” değerlendirmesinde bulundu.

Önemli bir günü idrak ettiklerine dikkati çeken Songur da "Temmuzda Almelo kentindeki HDV’ye bağlı Yunus Emre'den sonra şimdi de Ulu Cami'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Hollanda'nın En Büyük Müzesi projesine dahil olması bizi çok memnun etti. Gelecekte daha çok camimizin bu projeye dahil edileceğine inanıyorum." diye konuştu.

HDV Başkanı Koç, camilerin, cami içi ve dışındaki sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra şehirlere ve mimarilerine renk kattığına işaret ederek, "Tüm camilerimizin kapıları huzur, sükunet ve maneviyat arayan insanlara her zaman açıktır. Hollanda'nın En Büyük Müzesi kapsamında yer alan iki camimiz, ziyaretçilerine farklı bir manzara sunuyor. Bu zenginliklerin halka görünür hale getirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Hollanda'nın En Büyük Müzesi'ne teşekkür ederiz." dedi.

Aydemir de tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Kültür, din, tarih ve teknoloji arasında köprü kuruyoruz. Hem İslam toplumu hem de bir bütün olarak Utrecht şehri için yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

Ulu Cami'nin sadece bir ibadethane olmadığına dikkati çeken Aydemir, "Camimiz, aynı zamanda çeşitli toplulukları birleştiren bir mekan, tarih ve kültür merkezidir. Ayrıca, insanların dua etmek, bilgi edinmek ve birbirlerine destek olmak için bir araya geldiği muhteşem bir mekandır.” ifadelerini kullandı.

De Kruijf da Ulu Cami'nin Hollanda’nın en büyük camisi olduğunu ifade ederek, "Yurt dışına tatile gidince farklı dinlere ait ibadethaneler ve camiler ziyaret ediliyor fakat bu Hollanda’da çok fazla olmuyor. Ülkemizdeki ibadethanelere de ziyaretin artması için Hollanda'nın En Büyük Müzesi projesini başlattık." diye konuştu.

Hollanda’nın En Büyük Müzesi projesinde ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 22 ibadethane bulunuyor. Bunların ikisi HDV’ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Camii ve Almelo kentindeki Yunus Emre Cami.

AA

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