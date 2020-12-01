İspanyolca İşaratü’l-İ’caz çıktı

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İşaratü’l-İ’caz eserinin İspanyolca tercümesi çıktı.

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İşaratü’l-İ’caz adlı eserin İspanyolcası www.nurnet.org sitesinden satışa sunuldu. Renkli baskı ve büyük boy olan İspanyolca İşaratü’l-İ’caz okurlarını bekliyor.

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.