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30 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İstanbul'da fetih coşkusu

29 Mayıs 2021, Cumartesi 21:30
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

Risale-i Nur'dan: “İstanbul’u fetheden kumandan ne güzel kumandan”
Anadolu'nun ilk camisinde İstanbul'un fetih yıl dönümü dolayısıyla program

 

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

 

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti.

Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

 

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

 

AA

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