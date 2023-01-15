İstanbul’un Manevi Fatihi panelle anıldı

Fatih Sultan Mehmet’in Hocası olarak bilinen ve İstanbul’un fethinde önemli rol oynayan Büyük İslam Alimi Akşemseddin Hazretleri, vefatının 564. yılında Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen “Akşemseddin ve İskilip Paneli” ile anıldı.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliğinin katkılarıyla İskilip Öğretmenevi’nde düzenlenen panelde, “İstanbul’un manevi fatihi”, büyük alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bilim insanı olarak bilinen Akşemseddin’in hayatı ve eserleri konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan da İskilip’in Akşemseddin’in yanı sıra İskilipli Atıf Hoca ve Ebussuud Efendi gibi önemli şahsiyetler yetiştirdiğini belirtti. Akşemseddin’in de bu şahsiyetlerden olduğuna dikkati çeken Doğan, “İstanbul’un fethinde Akşemseddin askerlerin bulunduğu yerlerde manevi katkılarda bulunmuştur. Manevi fetih olmasaydı fetih sonuca ulaşmazdı” dedi.