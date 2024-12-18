İÜ’de 22 Arap ülkesi tanıtıldı

İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte 22 Arap ülkesinin kültürel değerleri, kıyafetleri ve yemekleri tanıtıldı. Edebiyat Fakültesi’nde “18 Aralık Dünya Arap Dili Günü” kapsamında “Özgür Suriye” gündemli etkinlikte kısa film gösterildi.

Etkinlikte, kadınlardan oluşan “Zeygah Ritim Topluluğu” müzik dinletisi sundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekai Kardaş, programda, dünyada en çok konuşulan diller arasında beşinci sırada yer alan Arapçayı yaklaşık 225 milyon kişinin konuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Kardaş, “Birleşmiş Milletlerin 1946’da kabul ettiği tasarıya göre Fransızca, Çince, İngilizce, Rusça ve İspanyolcadan sonra Arapça dünyada konuşulan en yaygın diller arasında yer almaktadır. Özellikle İslâmiyet’ten sonra Türk diline kelime geçişinin en yoğun olduğu dil Arapça olmuştur.” dedi. AA

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