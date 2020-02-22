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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İzmir programında gündem neşriyat

22 Şubat 2020, Cumartesi
İzmir Yeni Asya’nın organize ettiği “Yetişkinler Okuma Programı”nda neşriyat hizmetlerinin hedefi ve geleceği ele alındı.

İzmir Yeni Asya’nın organize ettiği ve ailecek katılımın sağlandığı “Yetişkinler Okuma Programı”na katılan çevre il ve ilçelerden okuyucularımızla haftasonu şevkle ve dolu dolu bir program gerçekleştirildi. Program kapsamında gazetemiz genel yayın yönetmeni ve yazarlarımızdan Kâzım Güleçyüz ve hanım okuyucularımızla birlikte yine yazarlarımızdan Yasemin Güleçyüz de programa katılanlar arasındaydı.

İzmir Yeni Asya temsilciliği bürosundaki Risale-i Nur dersine katılan yazarımız Kâzım Güleçyüz, ardından akşam Ödemiş’de çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu programda okuyucularımızla buluştu. İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde Kâzım Güleçyüz, “Risale-i Nur’un Medyadaki Dili Yeni Asya ve Günümüz Meseleleri” konulu bir seminer verdi. Hanım okuyucularımızın da dinleme imkânı bulduğu programa İzmir’in bir çok ilçeleri ve çevre illerden de katılımlar oldu.

Yeni Asya’nın dayandığı hakikatlerin teyidi mahiyetinde geçen program, yazarlarımızın kitaplarını imzalamasıyla şevke ve istifadeye medar gerçekleşti.

Yarım asırlık istikrar çizgisi

50. yıllını tamamlayıp ikinci 50. yılına girerken Yeni Asya’nın geçmişi boyunca tavizsiz bir istikrar çizgisinde yoluna devam ettiğini aktaran yazarımız, Yeni Asya’nın yayın esaslarını maddeler halinde açıklayarak, hadiseler karşısındaki dik duruşunu ve yarım asırlık istikrarının önemini aktardı.

Kur’ân’ın bu çağa mesajı olduğuna inandığı Risale-i Nur Külliyatı’nı “matbuat lisanıyla konuşturma” misyonuyla çıkan Yeni Asya’nın, yanılmayan ve yanıltmayan duruşunun temeli olan yayın prensiplerini aktardı. Daha sonra programda, “Yeni Asya perspektifinden hadiselere bakış”, “Yeni Asya’nın duruşunun temel ölçüleri”, “Günümüz gençliğine dönük neşriyat hizmetlerinin yarını”, “Eski Said döneminde Medresetüz-Zehra ve günümüz eğitim sistemi”, “Neşriyat hizmetlerimizin hedefleri ve geleceği” gibi ve pek çok daha konu müzakere edildi. Oldukça müspet neticeler alınan müzakerelerle hizmetlerimizin geleceğine sahip çıkma noktasında gençlerin önemi vurgulandı. Tavizsiz istikrar çizgisinde ikinci yarım asrına giren Yeni Asya’nın dayandığı hakikatlerin teyidi mahiyetinde geçen program, yazarlarımızın kitaplarını imzalamasıyla şevke ve istifadeye medar gerçekleşti.

NİHAT ORHAN - İZMİR

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