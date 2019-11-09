Kâbe Örtüleri sergileniyor

“Kabe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar” sergisi, Eyüp’teki Bahariye Mevlevîhanesi’nde ziyarete açıldı.

Proje kapsamında Mukaddes Emanetler Işığında Sempozyumu da “500. Yılında Mukaddes Emanetler” adıyla kitaplaştırıldı. Eser, sergiyi ziyaret eden sanatseverlere armağan edilecek. Bekir Kantarcı, sergiye ilişkin 1992’den itibaren Suudi Arabistan’da kaldığı yıllarda Kâbe örtüsü koleksiyonu yapmaya başladığını söyledi. Kantarcı, Kâbe örtüsünün mukaddes olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Çok farklı dönemlere ait örtüler elime geçtikçe bu işi bir koleksiyon heyecanına dönüştürdük. Şu an elimizde son 70 yılın tüm örnekleri mevcut. Cahiliye döneminden beri devam eden Kâbe’yi örtme geleneği Peygamber Efendimiz (asm) döneminde de devam etmiş. Özellikle Ramazan ayında Efendimizin (asm) Kâbe’yi beyaz örtüyle örttüğüne dair bazı rivayetler var. Bu gelenek Abbasiler döneminde örtünün üstünde hat yazıları işlenmesiyle de bambaşka bir yere taşınmış.” Sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine’ye gönderilen hediyeler, Osmanlı’da her yıl Kâbe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre Alayı’na ait sandıklar ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi bir çok değerli parça bulunuyor. Sergi, 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.