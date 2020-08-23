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23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Kapadokya'da balon turları yeniden başladı

23 Ağustos 2020, Pazar 10:00
Peribacaları, vadileri, kayadan oyma kilise ve otelleriyle ünlü Kapadokya'da balon turları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 17 Mart'ta verilen aranın ardından 23 Ağustos'ta yeniden başladı.

Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Göreme beldesindeki dünyaca ünlü vadilere gelen çok sayıda turist, verilen kısa eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi.

Turistler, güneşin doğuşu sırasında Aşk Vadisi, Kılıçlar Vadisi, Uçhisar Kalesi ve Göreme Açık Hava Müzesi'nin tefekküre sevk eden manzarasını sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı.

Misafirler Kapadokya semalarından hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin güzelliğini izlerken, balon turuna katılma fırsatı bulamayan çok sayıda turist ise peribacaları ve sıcak hava balonları manzarasında bol bol fotoğraf çekip bu anları ölümsüzleştirdi.

Yaklaşık bir saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.

Balon turizminde faaliyet gösteren Especial'ın genel koordinatörü Abdullah İnal, Kovid-19 nedeniyle balonlardan 5 aylık ayrılık süreci yaşadıklarını, aylar sonra uçuşların başlamasının bölgede memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Yabancı misafirlerimizin artmasını umut ediyoruz"

Sıcak hava balonlarının Kapadokya'nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten İnal, şunları kaydetti:

"Aslında 22 Ağustos itibarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuşları açtı ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarımızı yapamadık. Bir gün gecikmeli de olsa balon turlarını yapıyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla 35'e yakın balon var havada. Bugün 'Bismillah' dedik, inşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki günlerde balon turlarıyla birlikte yabancı misafirlerimizin artmasını umut ediyoruz. İnşallah bu vesileyle Türkiye ve Kapadokya'nın bir tık daha öne çıkmasını bekliyoruz. Balon turlarının artık Kapadokya'nın ana aktivitesi olduğu için uçuş serbestliği ile bölgeye gelen misafirlerin artmasını bekliyoruz."

"İnanılmaz güzel ve keyifli bir yer"

Balon turuna katılan Dominic Reed, İngiltere'den geldiğini ve tura katılma imkanı bulduğu için son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın dünyada bir eşinin olmadığını, güzellikleri havadan görebilmenin keyfini çıkardığını anlatan Reed, "30 yıl önce Kapadokya'ya ilk defa gelmiştim. O dönemde balon turları olmadığı için bu güzellikten faydalanamamıştım. Balon turuna katılacağım için hem heyecanlıyım hem de çok keyifliyim. İnanılmaz güzel ve keyifli bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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