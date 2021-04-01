Karaca Mağarası ziyarete açıldı

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında turizm sezonuna başladı.

Torul ilçesinin Cebeli Köyü’nde yer alan, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası’na, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 20’den fazla kişi kabul edilmiyor. Ziyaretçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 metrekarelik kapalı alanda 15 dakika kalabiliyor. Karaca Mağarası’nda görevli rehber Hasan Avcı, gazetecilere, mağaranın kapılarını açtığını söyledi. Mağarada Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen bütün Kovid-19 tedbirlerinin alındığına dikkati çeken Avcı, “Mağaraya kesinlikle maskesiz almıyoruz. Ziyaretçilerimizden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz.” dedi. AA

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