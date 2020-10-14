"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kariye Camii’nin açılışı ertelendi

14 Ekim 2020, Çarşamba 16:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ağustos ayında yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen ve 75 yıl sonra tekrar camiye çevrilen Kariye’de bu hafta kılınması beklenen ilk namaz ertelendi.

Cami içindeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, Kariye bu hafta Cuma namazına hazırlandı. Diyanet yetkilileri, caminin bu cuma açılması için kolları sıvadı, ancak cami açılışının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, yetkililer, Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri yetkililerinin görüşmesinde Kariye’nin açılışının ertlenmesine karar verildiğini aktardı. Ertelenen açılışa Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı olan Azerbaycanlı din adamı Allahşükür Paşazade de dâvet edilmişti. 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19. Dairesi’nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıda ağır kriz

    Temizlik kurallarını çok iyi anlatmamız gerekiyor

    Grip aşısında vakit daralıyor

    Türkiye’de internet hürriyeti yok

    Yine galip gelemedik

    Polonya’dan diplomatik atak

    Esnafta 2. dalga endişesi

    Filistin'den yeni işgal adımına tepki

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Dağlık Karabağ

    Koca: Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz

    Son 24 saatte 57 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına tepkiler devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 962 ölüm ve 59 bin yeni vaka!

    Türkiye 583. maçında Sırbistan karşısında

    İsrail'den yeni 'işgal' adımı!

    8 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    İşsizlik Sigorta Fonu eriyor

    Demokrasi kazanacak

    AKP 32, MHP 7

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıda ağır kriz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlere çağrı
    Ahmet BATTAL

    Işık ışık içinde
    Genel

    Türkiye’de internet hürriyeti yok
    Cevher İLHAN

    “Yargı krizi”yle siyasi operasyon
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sigara içme yaşı endişe verici
    Misbah ERATİLLA

    Vekil Hüseyin Aksu’nun Bediüzzaman’la dostluğu
    Genel

    Grip aşısında vakit daralıyor
    Faruk ÇAKIR

    Cilâlı sözleri bırakalım
    Mikail YAPRAK

    İktidar bağımlılığı ve başka şeyler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.