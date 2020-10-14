Kariye Camii’nin açılışı ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ağustos ayında yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen ve 75 yıl sonra tekrar camiye çevrilen Kariye’de bu hafta kılınması beklenen ilk namaz ertelendi.

Cami içindeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, Kariye bu hafta Cuma namazına hazırlandı. Diyanet yetkilileri, caminin bu cuma açılması için kolları sıvadı, ancak cami açılışının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, yetkililer, Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri yetkililerinin görüşmesinde Kariye’nin açılışının ertlenmesine karar verildiğini aktardı. Ertelenen açılışa Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı olan Azerbaycanlı din adamı Allahşükür Paşazade de dâvet edilmişti. 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19. Dairesi’nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

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