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29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kayseri’de kitap bayramı - ''Gözümde en değerli stand burasıdır''

29 Ekim 2022, Cumartesi 02:15
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi, 300’den fazla yazar ve yayınevi ile 3 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yaptı.

Kayseri Kitap Fuarı

14-23 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı kitap fuarı sona erdi. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ile ‘en çok ziyaret edilen kitap fuarı’ ünvanını koruyan organizasyon, 300’den fazla yazar ve yayınevi ile 3 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yaptı. Hayat pahalılığına rağmen, Kayseri halkının kitaba gösterdiği ilgi dikkat çekti. Ailelerin daha çok eğitim ve okula destek kitaplarına yönelse de, kültür kitapları da kitapseverler tarafından oldukça rağbet gördü. Yazar Süleyman Kösmene’yi standında konuk eden Yeni Asya Neşriyat, 2021 yılında olduğu gibi bu sene de halkın, dini ve müsbet yayınlar alanındaki ihtiyaçlarını karşıladı.

‘’Gözümde en değerli stand burasıdır’’

14-23 Ekim günleri arasında 10 gün boyunca açık kalan Yeni Asya Neşriyat standı ilginç olaylara ve konuşmalara da şahitlik etti: İşte onlardan bazıları şöyle:  *Kendi ülkesi olan İran’da, basın özgürlüğü bulamayan muhalif bir gazetecinin, ülkesi için buradan haber yazıp ve ‘Bediüzzaman ve Risale-i Nur’ları’ tanıdığını söylemesi, Farsça risale olup olmadığını sorup, selam verip ayrılması *Develi ilçesi kaymakam ve belediye başkanının bir grup öğrenci ile kitap fuarına mütevazı bir ziyarette bulundukları sırada, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın Risale-i Nur’ları göstererek, “Gözümde en değerli stand burasıdır” demesi  *Yıllar önce Nevşehir’de Yeni Asya’yı tanımış bir beyefendinin, standı görüp durumu izah ettiği sırada Nevşehir’e gelip fuarı ziyaret eden başka il temsilcisi ağabeylerle karşılaşıp hasret gidermesi *Risale-i Nur sohbetlerini daha önce duyup ya da katılmış olan insanların hem kendileri hem çocukları için ‘’Düzenli olarak yapılan bir faaliyetiniz var mı?’’ diye sorup irtibat bilgisi almaları 

Yeni Asya’ya tebrikler

*Bu zor ve çalkantılı zamanlarda, bedel ödemeyi göze alarak doğruyu alenen ifade edip hakkı yüksek tutan tutumundan dolayı Yeni Asya’yı tebrik eden yüzerlerce vatandaşın ilgi ve alakası *Bazı hayırseverlerin Risale-i Nur’un daha fazla insana ulaşması adına imkânları el verdiği ölçüde maddi/manevi katkıda bulunmaları * Stand görevlisi; öğrencilerin okullarından, çalışanların işinden, hanımların evlerinden, hafta sonlarından ettikleri feragat ile fuar ortamını, dışarıya tercih etmeleri *Fuarda, Risale-i Nur’ları temsil eden diğer bir stand ile karşılıklı tebrik ve yardımlaşma neticesi doğan muhabbetle istikbalimize daha umutla bakılması gibi pek çok müsbet anları yaşamamıza vesile olan şevk dolu kitap fuarı, halkın Risale-i Nur ve onlardan beslenen yayınlara ne kadar ihtiyaç duyduklarını ve bu sahada gelişerek devam edilmesi gerekliliğini bir kez daha gösterdi.

İbrahim Yasir Teğiş - Kayseri

Etiketler: kitap fuarı
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