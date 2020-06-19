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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Kur'an-ı Kerim'i aşkla yazıyor

19 Haziran 2020, Cuma 15:24
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 34 yıldır kendisini el yazması Kur'an-ı Kerim yazmaya adayan işçi emeklisi Lokman Arslan, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Kentteki bir fabrikadan emekli olmasının ardından evinin altındaki 40 metrekarelik bir odada çevresindekilerle Kur'an-ı Kerim ilimleriyle meşgul olan Arslan (69), hocasının tavsiyesi üzerine 34 yıl önce Kur'an-ı Kerim'i el yazısıyla yazmaya başladı. 

İlk yazımını 2 yılda tamamlayan Arslan, daha sonraki yıllarda da yazdığı 5 Kur'an-Kerim'i de çevresindeki kişilere hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evden çıkması kısıtlanan Arslan, çocuklarının da önerisiyle yeniden Kur'an-ı Kerim yazmaya karar verdi. Her gün 10 sayfa yazan Arslan, Kur'an-ı Kerim'i Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı hedefliyor.

Kur'an-ı Kerim'i 6 kez el yazısıyla yazdı

Lokman Arslan, yaptığı açıklamada, 34 yılda 6 kez Kur'an-ı Kerim'i el yazısıyla yazdığını ve bunları çevresindeki kişilere hediye ettiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: 

"1986 yılında hocam 'Senin yazın güzel.' dedi. A4 kağıtları ve tükenmez kalemle başladım. Her gün bir sayfa yazarak 2 sene içinde Kur'an-ı Kerim'i yazmış oldum. Bu Kur'an-ı Kerim'i çocuklarım için saklıyorum. Diğer 5'ini de eşe dosta verdim. Yazmak önemli, görsel olduğu için daha güzel anlıyorsunuz. Daha güzel talebenin kafasına giriyor. Yazdığım Kur'an-ı Kerimlerin karşılığı olmaz. Bu para ile olmaz. 'Değeri var mı? Hiçbirinden para almadım. Hediye ettim. Para almam. 'Neden? Sevap daha güzel."

Kendisinin 6'ncı Kur'an- Kerim yazmasından sonra yazmamaya karar verdiğini dile getiren Arslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için evden çıkmadığını kaydetti.

Arslan, çocuklarının tavsiyesi üzerine Kur'an-ı Kerim'i yeniden yazmaya karar verdiğini belirterek, "A4 kağıda yazmaya başladım. Çocuklarım, 'Baba, bu sefer kime hediye edeceksin?' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam televizyonlara çıktığı gibi mahzun olduğu akşam beni bu durum çok duygulandırdı. 'Sağlık Bakanımız bu işle çok dertlendi, sağlık ordusunun başı olarak. Bu sefer yazdığım Kur'an-ı Kerim'i ona hediye edeceğim.' dedim. Birden öyle içimden geldi. Bütün sağlık çalışanlarımız adına Sağlık Bakanımıza yazdığım Kur'an-ı Kerim'i hediye edeceğim." diye konuştu.

Lokman Arslan, her gün 10 sayfa yazdığını ve Kurban Bayramı'ndan önce arife günü Sağlık Bakanı Koca'ya Kur'an-ı Kerim'i hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.

AA

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