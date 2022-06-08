Kuraklıkla ortaya çıktı

Irak’ta bu yılın başlarında, aylarca süren aşırı kuraklığın ardından 3.400 yıllık bir şehrin kalıntıları ortaya çıktı.

Arkeologlar, su seviyeleri hızla düştüğünde Mitanni İmparatorluğu’ndan kalma antik yerleşime ulaştı. Buranın, bir zamanlar Dicle Nehri kıyısında MÖ 1550’den 1350’ye kadar hüküm süren Mitanni İmparatorluğu’nun önemli merkezi olan Zakhiku şehri olduğuna inanılıyor.

Euronews’in aktardığına göre bölgenin bu şekilde iyi korunma sebebinin M.Ö. 1350’de kenti yerle bir eden deprem olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar, ayrıca, bir zamanlar Dicle kıyısında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlatan eserler de buldu. Bölgede 100’den fazla çivi yazılı tablet içeren beş seramik kap ortaya çıkarıldı.

Haber Merkezi