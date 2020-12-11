Kütüphane fakiriyiz

Her 20 okula internet hizmeti ve dijital kitap muhtevaları olan 1 Z-Kütüphane, her 2 okula da 1 kütüphane düştüğünü belirtilerek, kütüphane sayılarının olması gerekenin çok altında kaldığına dikkat çekildi.

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki Z- Kütüphane sayısının 1886, okullardaki kütüphane sayısının ise 26 bin 173 olduğunu açıkladı. Önerge sahibi Gürer ise her 20 okula internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri olan 1 Z- Kütüphane, her 2 okula da 1 kütüphane düştüğünü belirterek, kütüphane sayılarının olması gerekenin çok altında kaldığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri, ders kitaplarının yanında gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitim çalışmalarında akademik olarak destekleyecek şekilde artırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için farklı alanlarda 17 adet çalışma kitabının öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin ferdî veya grupla gerçekleştirebileceği faaliyetler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlanıp ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere okullara gönderildiğini belirtti.

Selçuk, “2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında açılan Z- kütüphane sayısı, Ekim 2020 tarihi itibarıyla 81 ilde toplam 1.886’ya ulaşmıştır. Bunların 1.714’ünün kurulum ve donatımı Bakanlığımız genel bütçe ödeneğinden karşılanmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonu verilerine göre, sınıf kitaplıkları hariç toplam 26.173 okulun kütüphanesi bulunmaktadır” dedi.

OKULLARIN YARISINDA KÜTÜPHANE YOK

Önerge sahibi, Niğde Milletvekili Gürer ise Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 55 bine yakın okulun bulunduğunu, Türkiye’deki okullarını sayısının özel okullarla birlikte 70 bine ulaştığına dikkat çekerek, “Kütüphane konusunda okulların ciddî eksikleri bulunuyor. Ülkemizde her 2 okula bir kütüphane düşüyor. Bu, okulların yarısında kütüphane olmadığı anlamına geliyor” dedi.