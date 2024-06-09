Mağaza ve satış temsilcilerimiz Barla'da toplandı

Bir önceki yıla ait neşriyat hizmetlerimizin değerlendirildiği, bir sonraki yılın yayıncılık hedef ve projelerinin görüşüldüğü Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantılarının 8.ncisi, Barla’da gerçekleştiriliyor. 7 Haziran’da başlayan toplantı bugün sona erecek.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış birimince koordine edilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun Neşriyattan Sorumlu Üyesi, müessesemiz genel müdürü ve birim sorumluları, Umumî Meşveret Neşriyat Komisyonu ile “Satış Mağazası veya Satış Noktası” işleten temsilcilerimiz davet edildi. SUNUM VE MÜZAKERELER Pazarlama-Satış Birimimizin koordinesinde gerçekleşen toplantı, açış konuşmalarının ardından, bir önceki dönem alınan kararların gözden geçirilmesiyle başladı. Müessese birim müdürlerinin sorumluluk alanları ile ilgili yaptığı sunumlarda, bir önceki dönemin çalışmaları anlatıldı ve önümüzdeki dönemin yayın hedefleri dile getirildi. Yapılan sunumlar, katılımcıların değerlendirme ve müzakeresine açıldı. Gündemde yer alan konularla ilgili geniş ve verimli müzakereler gerçekleşiyor.

ERHAN AKKAYA - BARLA

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