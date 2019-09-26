Mehmet Âkif için anma haftası

İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.

M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet

Âlimler nazarıyla Bediüzzaman'a bakış (1)

Yeni düzenlemede, anma faaliyetlerinde her yıl belirlenecek tema, yürütme kurullarının oluşumu ve üye verecek birimler, yarışmaların kapsamı gibi konularda güncelleme yapıldı. Ayrıca, Mehmet Âkif Ersoy’un 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık ölüm günü olmasından dolayı her iki günü de kapsayacak bir hafta boyunca vatan şairinin anılması hedeflendi. Bu kapsamda, “20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası” ilân edildi. Bu hafta içinde Mehmet Âkif Ersoy, düzenlenecek çeşitli faaliyetlerle anılacak. Millî Mücadele’nin amacını ve ruhunu, milletin birlik ve beraberliği ile bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası faaliyetlerine, kitlelerle birlikte ve sistemli bir şekilde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanacak.