Mevlânâ’nın hoşgörüsü Dünya’yı etkiliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil Mesnevî uygulaması, dünyanın pek çok ülkesinde ilgi görüyor.

Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra) İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin sevgi, barış ve hoşgörüyü temel alan evrensel mesajlarının milyonları etkileyip gönülleri birleştirdiğini söyledi. Mesnevî’nin 26 dilde basımını yaptıklarını hatırlatan Altay, Hazreti Mevlânâ’nın günümüzü aydınlatan fikirlerinin dünyada daha fazla kişiye ulaşması için “Mobil Mesnevî” uygulaması yaptıklarını dile getirdi. Altay, uygulamanın Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Çince, Fransızca, Kazakça, Özbekçe, Tacikçe, İsveçce, Urduca, Arnavutça ve Arapça dillerinde hizmet verdiğini ifade ederek, bugüne kadar Android ve IOS işletim sisteminden 200 binden fazla kişinin indirdiğini kaydetti. Uygulama, yurt dışında en çok Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Hollanda’da indirildi. Mesnevî’nin tamamının yer aldığı uygulamada ney taksimi, okunan bölümleri işaretleme, not alabilme, dipnotlar, içindekiler ve ilgili sayfaya gidilmesine imkan sağlıyor.

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