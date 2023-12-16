Mevlana’ya gelenlere çorba ikramı

Karatay Belediyesi, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelenlere çorba ikramında bulundu.

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