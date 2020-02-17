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17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Nerede bir dert varsa sebebi cehalettir

17 Şubat 2020, Pazartesi
Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarında “Her yere kitap, her yerde kitap” etkinliğine destek çağrısında bulundu.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş’nin organize ettiği “Karadeniz 6. Kitap Fuarı” Samsun’da açıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışında, Türkiye’nin gelişmesinin eğitimle, okumayla sağlanacağını söyledi. Yayıncılara, başlattıkları “Her yere kitap, her yerde kitap” etkinliğine destek vermeleri çağrısında bulunan Kaymak, “Etkinliğimizde kitap sayımız 25 bine ulaştı. Bu kitaplarla bir merkez kütüphane kuracağız. Arkasından 100 mobil kütüphane oluşturacağız. İnsanın olduğu her yerde küçük mini kütüphaneler kurarak kitapları okurlarla buluşturacağız” dedi.  

Kalkınma okumaya bağlı 

Vatandaşlardan okudukları kitapları irtibat noktalarına teslim etmelerini isteyen Kaymak, şöyle konuştu: “Kitap fuarı da bizin için çok anlamlı, güzel bir imkan oldu. Yayıncı arkadaşlarımızdan ricamız şudur. Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin. Kitaplarınızı biz burada daha çok okura ulaştıralım. Türkiye’nin kalkınma hamlesinde okumak çok önemlidir. Nerede bir sosyal sorun varsa altında eğitimsizlik, cahillik yatıyor. Ülkemizin kalkınması eğitime ve kitap okumaya bağlı. Biz bunu çok önemsiyoruz.” Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek fuarda şair ve yazarlar da okurlarıyla buluşacak. Fuar, 23 Şubat’a kadar açık kalacak. Samsun – aa

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Yeni Asya Neşriyat da fuarda

Yeni Asya yazarları da Samsun’da açılan kitap fuarına katılıp kitaplarını imzalayacaklar. Şemsettin Çakır, 18 Şubat 2019 Pazartesi günü; Ali Ferşadoğlu 22-23-24 Şubat 2019 tarihlerinde kitaplarını imzalayıp okuyucularla sohbet edecek. Yazarlar kitap imza günlerinde Samsunlu okuyucuları Yeni Asya Standına bekliyor.

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