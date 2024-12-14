Nevşehir Yeni Asya Neşriyat Satış Temsilciliği yarın hizmete giriyor

Açılışa özel bütün eserlerde % 30 indirim uygulanacak

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” anlayışı ile yayın yapan Yeni Asya Neşriyat’ın satış noktası yarın saat 14:00 itibari ile Nevşehir’de açılıyor. Osmanlı Caddesinde hizmete girecek olan satış ofisinde hazırlıklar tamamlandı.

Nevşehir Yeni Asya okuyucuları, uzun bir aradan sonra tekrar Yeni Asya Neşriyat Satış Noktasının hizmete açılmasının heyecanını yaşıyor.

Okuyucular esas gaye olan Risale-i Nurları tanıtmanın en tesirli yollarından birinin bu satış noktası ile olacağını ifade ediyor. Ayrıca, neşriyatımız ve hizmet anlayışımızın bu vesileyle ilânatına ve insanlar tarafından yakından tanınmasına fırsat vereceği kaydedildi.

Açılışa özel tüm eserlerde % 30 indirim uygulanacak olup, Yeni Asya okuyucuları ve tüm Nevşehir halkını açılışa davet edildi.

NEVŞEHİR - YENİ ASYA