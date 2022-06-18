Osmanlı Mirası Araştırmaları Merkezi kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir Osmanlı Mirası Araştırmaları Merkezi kurdu.

Cezayir’in Başkenti Cezayir’de bulunan ve 2021 yılında Cezayir-2 Üniversitesi bünyesinde TİKA tarafından kurulan ve Kovid-19 salgını nedeniyle hizmete girmesinde gecikme yaşanan Cezayir Osmanlı Mirası Araştırma Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılış programına Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Dr. Gökçen Kalkan, Cezayir-2 Üniversitesi Rektörü Said Bumaiza, Cezayir Osmanlı Mirası Araştırma Merkezi Müdürü Şekib Benafri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Büyükelçi Özdemir açılış programında yaptığı konuşmada, bu merkezin Türk ve Cezayir halklarının ortak tarihinin aydınlatılması konusunda önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirtti. AA

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