Pazara inmeden satılıyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE 3 KÖYDE 15-20 YETİŞTİRİCİ TARAFINDAN ÜRETİLEN OSMANLI ÇİLEĞİ, BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği pazara inmeden alıcı buluyor. İlçedeki 3 köyde 15-20 yetiştirici tarafından üretilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, büyük ilgi görüyor. Mayıs ve Haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor. Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı çileğinde hasat zamanının başladığını söyledi. Kilogramı 60 liradan satışa sunulan çileğe yurt içinden ve dışından yoğun talep geldiğini aktaran Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle 5 dönüm alan üzerine kurulan ve güvenlik kameralarıyla takip edilen Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezinin devreye girmesiyle üretimde artışın başladığını kaydetti. AA

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