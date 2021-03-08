Rasim Öztekin vefat etti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, dün geçirdiği kalp krizi dolayısıyla önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne, ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.