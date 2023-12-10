Risale-i Nurlara yoğun ilgi

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı 19. Ankara Kitap Fuarı bugün sona ediyor.

YASİR ÖZER - İLYAS KARVAR - ANKARA

Dün Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

Güleçyüz ayrıca “krizleri nasıl aşarız” konusunda bir seminer verdi. ATO Congresium’da düzenlenen ve 10 gün süren fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirildi. Hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturdu. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da memnuniyet verici bulundu. Gerek kültürel gerekse ticari olarak kitap sektörünün gelişimine katkı sağlayan fuara yoğun ilgi kitap okuma alışkanlığının düştüğü bir dönemde yayınevlerini memnun etti. Geçtiğimiz haftasonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken dün de kitapseverler fuara girebilmek için saatlerce sıra bekledi. Kitapseverlerin fuarın son günü olan bugün de yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

KÜLLİYAT İLGİ GÖRÜYOR

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sundu. 10 gün devam eden fuar boyunca binlerce broşür, ayraç, Can Kardeş ve Yeni Asya baskılı balon ve küçük risale tanıtım amacıyla ücretsiz hediye edildi.