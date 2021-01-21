“Safahat’tan Öyküler” Diyanet TV’de

Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan “Safahat’tan Öyküler” adlı dizi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında Diyanet TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İstiklal Marşı’nı yazan “Milli Şair” Mehmet Akif Ersoy’un meşhur eserindeki 13 şiirin televizyona uyarlandığı yapımın çekimleri tamamlandı. Dizi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı kapsamında, Mart ayında “Safahat’tan Öyküler” ismiyle Diyanet TV ekranlarında olacak. Dizinin yapımcılığını üstlenen Sebilürreşad dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, yapımın 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını belirterek, “İstiklal Marşı’nın 100. yılında İstiklal şairimizin şaheseri Safahat’ta yer alan 13 ayrı şiirden türetilen öykülerle yeni bir eser ortaya koymaya çalıştık.” dedi. Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon, şunları söyledi: “Safahat’tan Öyküler dizisi, dedem Mehmet Akif’in özellikle günümüz insanı tarafından hem dönemin şartlarının hem de düşüncelerinin anlaşılması bakımından önemli bir adım. Gençlerimiz Safahat okusun istiyoruz, okunması gereken temel eserlerden birisi” TBMM’de İstiklal Marşı’nın kabul edildiği mart ayında ekranlara gelmesi planlanan yapım, “Seyfi Baba”, “Neyzen”, “Çarıkçı Emmi”, “Hasta”, “Küfe”, “Ezanlar”, “Mahalle Kahvesi”, “Köse İmam”, “Hasır”, “Bebek”, “Zorbalar”, “Hürriyet” ve “Bayram” adlı 13 bölümle izleyici karşısına çıkacak. AA

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