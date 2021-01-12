“Sahîh-i Buhârî” okuyucularla buluşuyor

İbn Haldun Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nin 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği “Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu”ndan yola çıkarak hazırlanan “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı okurlarla buluştu.

İHÜ’nün 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği “Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu”ndan yola çıkarak hazırlanan “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerden oluşuyor. Prof. Dr. Serdar Demirel, Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh Al-Bakri ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snober’in editörlüğünde hazırlanan kitapta uluslar arası alanda söz sahibi kıymetli isimlerin makaleleri bulunuyor. “Sahih-i Buhari: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı, farklı ülkelerden hadis alanında uzman ilim adamlarının farklı perspektiflerden Sahîh’e dair kaleme aldıkları akademik çalışmaları ihtiva ediyor. İstanbul - Seyhan Şentürk

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