Şanlıurfa Kitap Fuarı çok verimli geçti

Ekonomik krize rağmen çok iyi bir katılımın olduğu belirtildi. Yeni Asya standında yazarlarımız ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili eserler büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa’da düzenlenen 6. Ulusal kitap fuarına YeniAsya Neşriyat olarak bu yılda iştirak ettik. Fuarın ilk günü Yeni Asya Gazetesi Yazarımız Ahmet Battal, “Adalet ve Hürriyet” kitabını okuyucular için imzaladı. Yine aynı gün yazarımız Sebahattin Yaşar imza günü düzenledi. Fuar 1. Nolu salonda Ahmet Battal hocamız ayrıca “Adalet ve Hürriyet” ile ilgili bir söyleşi programına da katıldı. Akşam ise Bediüzzaman Vakfında Risale-i Nur Progamında Yeni Asya okuyucularıyla birlikte bir sohbet toplantısı gerçekleştirildi. KAZIM GÜLEÇYÜZ GÜNDEM İLE İLGİLİ SÖYLEŞİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ Cuma günü ise Yeni Asya yazarı M.Latif Salihoğlu kitaplarını imzaladı, akşamında Bediüzzaman Vakıf Salonunda okuyucularla buluştu. Fuarın son gününde ise Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz fuarda kitaplarını imzalayarak, gündem ile ilgili bir söyleşi proğramı gerçekleştirdi. Yeni Asya Şanlıurfa Temsilciliği ve Bediüzzaman Vakfı tarafından organize edilen kitap fuarı çok verimli geçti. İl Temsilcisi Said Yetim ve Vakıf Başkanı Ahmet Zorlu, “İmza günlerimizde ve Fuar boyunca bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz” dedi. Ekonomik krize rağmen çok iyi bir katılımın olduğu belirtildi. Yeni Asya standı ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili eserler büyük ilgi gördü. Şanlıurfa - Yeni Asya

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