‘Selâm Ya Resullallah (asm)’

Saraybosna İslâm Birliği Meclisi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen faaliyetin başşehirdeki tarihî Gazi Hüsrev Bey Camii’nde gerçekleşen açılış programına çok sayıda dâvetli katıldı.

Hz. Muhammed’in (asm) barış, sevgi, saygı ve ahlâk anlayışını kapsayan küresel değerleri hatırlatmak amacıyla düzenlenen faaliyetin açılışında konuşan Saraybosna İslâm Birliği Meclisi Başimamı Kenan Music, bu yıl Meryem Sûresi’nin “Beni anneme saygılı kıldı” âyetini slogan edindiklerini ifade etti. Faaliyet çerçevesinde, 27 Kasım’a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilâhî konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek. AA

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