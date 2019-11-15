Selimiye Camii restore edilecek

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne İl Genel Meclisi’nin bütçe görüşmelerine katılarak müdürlüklerinin sorumluluğundaki vakıf eserleri ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Edirne’deki en önemli vakıf eserinin Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii olduğunu vurgulayan Güneren, şunları söyledi: “Selimiye’nin restorasyon projesiyle ilgili tüm çalışmalar hazır. Restorasyona başlamak için Ankara’dan onay bekliyoruz. 2020 yılında restorasyona başlanması için ümitliyiz. Kültür ve Turizm Bakanımız ve Vakıflar Genel Müdürümüzün son Edirne ziyaretinde Selimiye’nin restorasyonu için zamanının geldiği belirtilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tür tarihî eserlerin yapımına mahir bir kurum. Şu anda Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonu devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz aynı anda iki büyük işi yapmanın çok doğru olmayacağını düşündü. Sultan Ahmet Camii’nde çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmış durumda. Selimiye’nin restorasyonu hacimli bir iş. Restorasyon esnasında ziyarete ve ibadete engel olunmayacak. Restorasyon esnasında cami ibadete ve ziyarete açık olacak. En az 3-4 yıl sürmesini planladığımız bir iş.”