ŞİİR - Mehmet Ağırman / Aydınlıkevler -Ankara

Ekşitme yüzünü dar durma öyle Muhabbet her daim yastığın olsun Kötü duysan da hep hep iyi söyle Merhamet fazilet katığın olsun Hayır yap at suya bilmezse balık Kimse görmezse de görür ya halık Kalmıyor kimseye beylik ağalık Baş zirvede iken göz yerde olsun Gidene dur demek yetmez ya gücün Yolcusun mukadder mezara göçün Açılır önüne serilir suçun Affına vesile umudun olsun Çok olur cahilin afra tafrası Zakkum yatağıdır onun sofrası Ne öncesi vardır nede sonrası Kapatma arayı mesafen olsun Düştüğünde bakma arkana sakın Yakın uzak olur uzaklar yakın Çözülür bilmecen biter merakın Oturup kalkmaya mecalin olsun Yaptığın hak olsun söylediğin hak Hak ile yoğrulur en güzel tiryak Nefisle cihatta gemileri yak Ebede uzanan hesabın olsun Sağın solun sobe olmadan ayıl Düşmeden takvimden ne ay ne de yıl Salihler yurdunda icmada sayıl Şeref tablosunda esamen olsun Çıkışın inişi düzün kamburu Yaşı ıslak eder ıslağı kuru Bal ile yağ ile yoğur hamuru Herkesin dilinde bir tadın olsun Şöyle bir bak eğri büğrü endamın Kevgire döndü tutmuyor damın Elde avuçta durmaz kıvamın Dalında irfanın meyvesi olsun Bir’in her şeyi tam ikinin eksik Ne mübarek iksir herşeyde birlik Yakışmaz sana hin oğlu hinlik Düşküne verecek bir lokman olsun Gecenin sabaha bitmez sevdası Hakikate perde gönül belası Üç günlük dünyanın bir gün sefası Kanma ki ahirin selamet olsun Engin ol yukseğe dikme gözünü Ulu orta deme sakla sözünü Çalış yorul amma bozma özünü Her zaman geçerli beyanın olsun Hor görme garibi itme öteye Can cana muhtaçtır akîl deliye Bir yanılma payı bırak geriye Acı kahve için bahanen olsun Zem etme kimseyi nihayet insan Şeytanı meleğe çevirir ihsan Fakrı zarurette hazine bulsan Var sahibine ver erdemin olsun Mehmedim uslanman hangi vakittir Haydi geç kalma vakit nakittir Arifsen arifin hakkı suküttur Biraz sus dilin bayramı olsun

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