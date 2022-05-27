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27 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Şeytanı meleğe çevirir ihsan

27 Mayıs 2022, Cuma
ŞİİR - Mehmet Ağırman / Aydınlıkevler -Ankara

Ekşitme yüzünü dar durma öyle 

Muhabbet her daim yastığın olsun

Kötü duysan da hep hep iyi söyle 

Merhamet fazilet katığın olsun

 

Hayır yap at suya bilmezse balık

Kimse görmezse de görür ya halık

Kalmıyor kimseye beylik ağalık

Baş zirvede iken göz yerde olsun

 

Gidene dur demek yetmez ya gücün

Yolcusun mukadder mezara göçün 

Açılır önüne serilir suçun 

Affına vesile umudun olsun

 

Çok olur cahilin afra tafrası 

Zakkum yatağıdır onun sofrası

Ne öncesi vardır nede sonrası

Kapatma arayı mesafen olsun

 

Düştüğünde bakma arkana sakın

Yakın uzak olur uzaklar yakın

Çözülür bilmecen biter merakın

Oturup kalkmaya mecalin olsun

 

Yaptığın hak olsun söylediğin hak

Hak ile yoğrulur en güzel tiryak

Nefisle cihatta gemileri yak

Ebede uzanan hesabın olsun

 

Sağın solun sobe olmadan ayıl 

Düşmeden takvimden ne ay ne de yıl 

Salihler yurdunda icmada sayıl 

Şeref tablosunda esamen olsun

 

Çıkışın inişi düzün kamburu

Yaşı ıslak eder ıslağı kuru

Bal ile yağ ile yoğur hamuru

Herkesin dilinde bir tadın olsun

 

Şöyle bir bak eğri büğrü endamın

Kevgire  döndü tutmuyor damın

Elde avuçta durmaz  kıvamın

Dalında irfanın  meyvesi olsun

 

Bir’in her şeyi tam ikinin eksik

Ne mübarek iksir herşeyde birlik

Yakışmaz sana hin oğlu hinlik

Düşküne verecek bir lokman olsun

 

Gecenin sabaha bitmez sevdası

Hakikate perde gönül belası 

Üç günlük dünyanın bir gün sefası

Kanma ki ahirin selamet olsun

 

Engin ol yukseğe dikme gözünü

Ulu orta deme sakla sözünü

Çalış yorul amma bozma özünü

Her zaman geçerli beyanın olsun

 

Hor görme garibi itme öteye

Can cana muhtaçtır akîl deliye

Bir yanılma payı bırak geriye

Acı kahve için bahanen olsun

 

Zem etme kimseyi nihayet insan

Şeytanı meleğe çevirir ihsan

Fakrı zarurette hazine bulsan

Var sahibine ver erdemin olsun

 

Mehmedim uslanman hangi vakittir

Haydi geç kalma vakit nakittir 

Arifsen arifin hakkı suküttur

Biraz sus dilin bayramı olsun

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