Ekşitme yüzünü dar durma öyle
Muhabbet her daim yastığın olsun
Kötü duysan da hep hep iyi söyle
Merhamet fazilet katığın olsun
Hayır yap at suya bilmezse balık
Kimse görmezse de görür ya halık
Kalmıyor kimseye beylik ağalık
Baş zirvede iken göz yerde olsun
Gidene dur demek yetmez ya gücün
Yolcusun mukadder mezara göçün
Açılır önüne serilir suçun
Affına vesile umudun olsun
Çok olur cahilin afra tafrası
Zakkum yatağıdır onun sofrası
Ne öncesi vardır nede sonrası
Kapatma arayı mesafen olsun
Düştüğünde bakma arkana sakın
Yakın uzak olur uzaklar yakın
Çözülür bilmecen biter merakın
Oturup kalkmaya mecalin olsun
Yaptığın hak olsun söylediğin hak
Hak ile yoğrulur en güzel tiryak
Nefisle cihatta gemileri yak
Ebede uzanan hesabın olsun
Sağın solun sobe olmadan ayıl
Düşmeden takvimden ne ay ne de yıl
Salihler yurdunda icmada sayıl
Şeref tablosunda esamen olsun
Çıkışın inişi düzün kamburu
Yaşı ıslak eder ıslağı kuru
Bal ile yağ ile yoğur hamuru
Herkesin dilinde bir tadın olsun
Şöyle bir bak eğri büğrü endamın
Kevgire döndü tutmuyor damın
Elde avuçta durmaz kıvamın
Dalında irfanın meyvesi olsun
Bir’in her şeyi tam ikinin eksik
Ne mübarek iksir herşeyde birlik
Yakışmaz sana hin oğlu hinlik
Düşküne verecek bir lokman olsun
Gecenin sabaha bitmez sevdası
Hakikate perde gönül belası
Üç günlük dünyanın bir gün sefası
Kanma ki ahirin selamet olsun
Engin ol yukseğe dikme gözünü
Ulu orta deme sakla sözünü
Çalış yorul amma bozma özünü
Her zaman geçerli beyanın olsun
Hor görme garibi itme öteye
Can cana muhtaçtır akîl deliye
Bir yanılma payı bırak geriye
Acı kahve için bahanen olsun
Zem etme kimseyi nihayet insan
Şeytanı meleğe çevirir ihsan
Fakrı zarurette hazine bulsan
Var sahibine ver erdemin olsun
Mehmedim uslanman hangi vakittir
Haydi geç kalma vakit nakittir
Arifsen arifin hakkı suküttur
Biraz sus dilin bayramı olsun