Sözler levhası yenilendi

Van’ın en işlek caddesinde asılı olan Sözler levhası yenilenmiş haliyle Risale-i Nurlar’ın ve Üstad Bediüzzaman Said NursÎ’nin tanıtılmasına vesile oluyor.

Mustafa Öztürkçü - VAN

Günümüzden otuzbeş yıl önce, Van’lı ressamlardan Hüseyin Ayça ve kardeşi Uğur Ayça tarafından büyük özenle yapılarak Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet caddesinin Beşyol mevkiine asılarak dikkat çekilir hale getirilen Sözler Levhası, Kutlu Kırtasiyesinin sahibi olan Ahmet Kutlu tarafından yenilenmiş haliyle tekrar eski yerine asılarak, Risale-i Nurlar’ın ve Üstad Bediüzzaman’ın tanıtılmasına vesile oluyor.

Sözler levhasının hava şartlarından dolayı bozulması üzerine levhanın yenilenmesi gündeme geldi. Van Yeni Asya okuyucuları, Kutlu Kırtasiye sahibi Ahmet Kutlu’dan, Sözler tabelâsının aynı yerde asılmak şartiyle yenilenmesini talep ettiler. Aradan geçen kısa bir müddetin ardından tabelâ yenileyerek Vanlıların nazarına arz edildi. Sözler levhası Van’ın en işlek yerinde Risale-i Nur eserlerinin ve Bediüzzaman’ın tanıtılmasına vesil oluyor. Van Yeni Asya okuyucuları, levhayı yenileyen Kutlu Kırtasiye sahibi Ahmet Kutlu’ya teşekkür ettiler.

Vanlıların gönlünde Bediüzzaman hasreti

Van’da Ressam Hüseyin Ayça ile merhum kardeşi ressam Uğur Ayça tarafından yapılar Sözler tabelâsının yeni hali Vanlılar tarafından taktirle karşılandı ve emeği geçenlere teşekküre vesile oldu.

Yirmi yili aşkın bir süre Van’da kalarak, te’lif ettiği eserlerle ülkemizin ve insanlığın saadetine vesile olan Bediüzzaman, Vanlıların gönlünde hasret ve iştiyakla her zaman saygıyla yad edilip sevilmekte. Van halkının Bediüzzaman ve eserlerine olan teveccühü ise. Risale-i Nur eserlerinin milyonların imanını kurtarmaya vesile olmasından ileri geliyor.