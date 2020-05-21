Tarihi çeşmeler suya kavuştu

İstanbul’da 30 yıldır suyu akmayan tarihÎ 3. Ahmet Çeşmesi’ne içme suyu bağlandı.

İstanbul’da çoğu tarihi çeşme yaklaşık 30 yıldır su akmadan atıl şekilde duruyor. Bu duruma el atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su akmayan tüm çeşmeleri yeniden çalışır hale getirmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda, 23 tarihi çeşmeye içilebilir su bağlantısı yapıldığı, 55 tarihi çeşmeye de su bağlantısı için planlarının yapıldığı belirtildi. İBB’nin çalışmaları kapsamında 30 yıldan fazladır su akmayan Sultanahmet Meydanı’ndaki tarihi 3. Ahmet Çeşmesi’ne içme suyu bağlandı ve açılışı yapıldı.

Nadide bir eser

Çeşmenin açılış programında bilgi veren tarihi eserler uzmanı şöyle konuştu: “Bu çeşme 3. Ahmet devrinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın da girişimleriyle yapılmış gösterişli, görkemli bir meydan çeşmesidir. Dört taraftan algılanan bu meydan çeşmesinin mütevazi bir kaç örneği vardır ama en abidevi olanı bu çeşmedir. Nadide bir eserdir. Kayserili Mehmet Ağa’nın baş mimar olduğu dönemde yapılmış, ama bazı kaynaklar Mimarının Ahmet Ağa olduğunu söylüyor. Ama daha ziyade Kayserili Mehmet Ağa’nın olması daha kuvvetli. Çünkü baş mimarın sarayın önünde padişahın yaptırdığı bir çeşmede söz sahibi olması gerekiyor. Sekizgen bir su haznesi ve köşelerine denk gelen içerde de çeşmeler var. Yani 4 dışarıda, 4 içeride çeşme ve 4 tane de köşede sebiller var. Bunlar içerde su haznesine buz atan, mübarek günlerde limonata ve şerbet dağıtan ve bunun dışında her gün soğuk su dağıtımı yapan sebilcilerin kullandığı çeşmelerdir.”

İstanbul – Yeni Asya