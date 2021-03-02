"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Tarihi Uzunköprü yenilenecek

02 Mart 2021, Salı 17:00
Restorasyon ihalesi tamamlanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Uzunköprü'nün onarımına kısa süre içerisinde başlanacağı bildirildi.

AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucu tarihi Uzunköprü'nün ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Tadilat işlemlerinin köprü girişine şantiyenin kurulması sonrası başlayacağını ifade eden İba, Uzunköprü'nün hak ettiği değere kavuşacağını vurguladı.

Tarihi Uzunköprü

Ergene Nehri üzerinde bulunan, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443'te Sultan 2. Murad tarafından dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı. 1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sarkisyan, Paşinyan'ın kararnamesini 2. kez geri gönderdi

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha katıldı

    Dağlık Karabağ'daki savaşta 2881 Azerbaycan askeri şehit oldu

    İstanbul'da kamuda yeni mesai saatleri belli oldu

    İsrail 3 evi daha yıktı, 12 Filistinli daha sokakta kaldı

    Myanmar'da darbeden bu yana ölen kişi sayısı 30'a yükseldi

    Deprem sonrasındaki ilk 6 saatte neler yapılmalı?

    Örnek uygulama Hatay'dan

    Azerbaycan "Büyük Dönüş"e 1,29 milyar dolar ayırdı

    Madende mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

    Jandarma trafik tim komutanını Toykuyu'yu arama çalışması devam ediyor

    Kontrollü normalleşme dönemi başladı

    Yüz yüze eğitim yeniden başladı

    100 bin nüfusa düşen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı

    Dünyada salgın gündemiyle son 24 saat

    İçişleri Bakanlığı merakla beklenen genelgeyi yayınladı

    Destek hep zenginlere mi?

    Patatesçinin feryadı

    28 Şubat,15 Temmuz’a zemin hazırladı

    Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detayları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle adalet olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya'nın demokrat yayın politikasını kutluyorum
    Ahmet BATTAL

    5816 defa yaşa basmak
    Genel

    Tabiat Risalesi’ni Japoncaya çevirdi
    Genel

    İçişleri Bakanlığı merakla beklenen genelgeyi yayınladı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlâdımız yanıyor; îmânımız tutuşmuş yanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ne ihtiyacı var?
    Genel

    28 Şubat,15 Temmuz’a zemin hazırladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.