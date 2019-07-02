Can Kardeş 354. sayısında Yaz Tatiline özel bir muhteva hazırladı.

Dergide kapak konusunu Demirhan Kadıoğlu, “Tatilde Tembellik Yok” başlıklı yazısıyla kaleme aldı. Yazıda, tatilde tembellik etmeden nasıl ve ne şekilde planlanması gerektiği hatırlatılıyor.

İsmail Tezer kaleme aldığı Arif karakterini yaz tatilinde “Kur’an Kursu”una gönderiyor. Arif öğrendiği bir ayetle nasıl bir tefekkür içine girdiğini kendi diliyle aktarıyor.

Yine bu sayıda, Can Kardeş’in klasik sayfalarından biri sayılan Şeref Köşesi, sınıfını geçenleri okurlarına tanıtıyor.

80 YAŞINDA OLSAYDIN?

En sevimli sayfalardan biri olan Mikrofon Sende de Şulenur Yaşar çocuklara ilginç bir soru sordu:

“80 yaşında olsaydın, bugünkü kendine ne sormak isterdin?”

Peki, çocuklar nasıl cevap vermiş olabilir? Eğer merak ettiyseniz, bu keyifli röportajı kaçırmayın deriz.

Çizgi karakterler tatilde boş durmuyor

Derginin karakterlerinden Vız Vız Arı, arkadaşı Pembe ile bir yarışa giriyor. Acaba kim kazandı dersiniz? Ya Uçan Çocuk? O da tatile giren arkadaşlarına sürpriz yapıyor ve onları çok özel bir yere yönlendiriyor.

Çizgilerle Kıssalar bölümünde Hayreddin Ekmen, Hz. Ömer’in kıssasını işliyor. Berfin Karakoyun’un kaleme aldığı ve çizdiği H2 Nur, bu sayıdaki Uçan Çocuk’la birlikte bir deney yapıyor.

Çizgi karakterlerden Asya, ünlü fizikçi Behram Kurşunoğlu’nun misafiri oluyor. Einstein’en en yakın arkadaşlarından olan Kurşunoğlu’nu yakından tanımaya ne dersiniz?

Göbeğini masa gibi kullanan hayvan kim?

Hayvanlar Âlemi’nin yazarı İrem Demir, bu sayıda Su Samuru’nu sayfalarına konuk ediyor.

Göbeğini bir masa gibi kullanan ve kürkünün güzelliği ile avcıların ilgi odağı olan bu hayvanın bakın daha ne gibi özellikleri varmış?

Daha neler mi var dergide?

Makas Eller’de eskiyen oyuncaklarınızı nasıl tamir edeceğinizi öğretirken; Ne Haber sayfamız, Tepetaklav Ev ile hayata tersten bakmayı öğretiyor.



Tatilde Can Kardeş okunur

Tatil demek, yatmak demek değildir. Tatile giderken mutlaka Can Kardeş derginizi yanınızda bulundurun. Okuma alışkanlığınızı mümkün olduğu kadar bırakmamaya çalışın. Can Kardeş Yayınları’ndan çıkan İman Serisi, Peygamberimizin Hayatı, Vız Vız Arı ve Mahsun serilerini mutlaka alın ve okuyun. Böylelikle tatilin keyfini çıkarın.