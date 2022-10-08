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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

“Testi kebabı”nda rekabet

08 Ekim 2022, Cumartesi 09:00
Türkiye’nin zengin yemek kültüründe lezzetiyle adını duyuran “Testi kebabı”nda Nevşehir ve Yozgat arasında tatlı rekabet yaşanıyor.

Yozgat esnafı, lezzetin uzun yıllardır ülke genelinde “Yozgat testi kebabı” olarak anıldığını savunurken, Nevşehir esnafı ise kebaba lezzetini veren testinin Avanos ilçesinde üretilip Yozgat’a gönderildiği, testinin de testi kebabının da anavatanının Nevşehir olduğu görüşünde Testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates, biber ve sarımsak doğranarak bir kaba konuluyor. Kuzu etiyle birleşen sebzeler, baharat da eklendikten sonra harmanlanıyor ve testilere dolduruluyor. Tereyağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı mayasız hamurla kapatılıyor ve hava alması için üzerinden küçük bir delik açılıyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 1,5-2 saat kalan testi kırıldıktan sonra içindeki kebap servis ediliyor. İsteyen müşteriler, testiyi kendisi kırıyor.

 

AA

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