Validen standımıza ziyaret

Mersin Kitap Fuarı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle bu yıl 7. kez Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Mersin Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kitap okumanın öneminin ne kadar anlatılırsa anlatılsın yetersiz kalacağını ifade ederek, “Kitaplar, zihnimizi ve yolumuzu aydınlatan kaynaklardır. Hiçbir beklenti olmadan, size bir dünyanın kapısını açar ve sizin o kapıdan içeri girmenizi sağlar. O kapıyı araladığınızda aydınlanırsınız. Okudukça yeni şeyler keşfedersiniz. Burada açılışını yapmış olduğumuz kitap fuarının da Mersin için ve buradan faydalanacak olan vatandaşlarımız için kıymeti çok yüksek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış ise, “Okumayan insan öğrenemez, düşünemez ve sorgulayamaz. Şu gerçeği de belirtmek isterim ki, okumak kadar insan ufkunu açan pek az faaliyet vardır” diye konuştu. Daha sonra fuarı gezen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yeni Asya standını da ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vali Pehlivan’a yayınlarımız arasında neşredilen “Risale-i Nur’da Hz. Muhammed” adlı eser, gazete ve dergilerimizden takdim edildi.

Mersin - Yeni Asya