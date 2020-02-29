Yeni Asya Neşriyat ilgiyle karşılandı

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 14’ncüsü gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla büyük bir coşkuyla dün açıldı.

B-803 numaralı stantta kitapseverlere buluşacak olan Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel ve çocuk aktivitelerinin olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek. 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuarın bu seneki konuk ülkesi Fransa oldu. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

YAZARLARIMIZ İMZA GÜNÜNDE

Yeni Asya Neşriyat’ın standında Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor. 8 Mart pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. 29 Şubat Cumartesi İslâm Yaşar, 1 Mart Kâzım Güleçyüz, 7 Mart Cumartesi Süleyman Kösmene, 8 Mart Pazar Latif Salihoğlu ve Ali Vapur kitaplarını imzalayacak. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Ankara - Recep Gören