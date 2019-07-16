Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç bir günahkâr başkasıın günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.

Necm Suresi 38-39 HADİS: Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, Allah onu Cehennem ateşine haram kılar. Camiü's-Sağir Hadis No: 8486

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.