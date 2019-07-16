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16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

16 Temmuz 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hiç bir günahkâr başkasıın günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.

Necm Suresi 38-39

HADİS:

Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, Allah onu Cehennem ateşine haram kılar.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8486

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