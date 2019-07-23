Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Daha önce Nuh kavmini de helâk etti. Onlar herkesten zâlim ve azgın kimselerdi. Necm Sûresi: 52 HADİS: Kim bir mü’mini sevindirirse, Allah da Kıyamet Günü onu sevindirir. Camiü’s-Sağir, No: 8504

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