Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz Nûh’u ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik ve her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Hadîd Sûresi: 26-1 HADİS: İlk defa kendisine sövülen mazlum haddi aşmadığı sürece sövüşmenin günahı ilk başlatanındır. Camiü’s-Sağir, No: 9197

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