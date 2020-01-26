Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Böyle bir günaha bir daha girmemeniz için size böylece öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mücadele Sûresi: 3-2 HADİS: Mü’minin silâhı sabır ve duâdır. Camiü’s-Sağir, No: 9277.

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