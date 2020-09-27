Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Abd (kul) olduğunuzu ve hatalarınızı bilin ve Rabbinizden af dileyin; çünkü o çok affedicidir.”

Nuh Sûresi: 10 HADİS: Ölülerinizi salih kimselerin arasına gömün. Çünkü tıpkı dirinin kötü komşudan sıkıntı çektiği gibi ölü de kötü komşudan sıkıntı çeker.

Camiü’s-Sağir, No: 184

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