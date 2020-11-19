Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İtaat eden iyiler ise, içinde kâfur bulunan kadehten (Cennet şarabı) içerler. İnsan Sûresi: 4-5 HADİS: Biriniz uykudan uyandığında şu duâyı yapsın: “Ruhumu bana geri döndüren, vücuduma afiyet ve Kendisini zikretme fırsatı veren Allah’a hamd olsun.” Camiü’s-Sağir, No: 255

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