Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında O’na secde et, uzun gecelerde de O’nu tesbih et. İnsan Sûresi: 25-26 HADİS: Kişi yeme içmeyi azalttığında içine nur dolar. Camiü’s-Sağir, No: 275

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