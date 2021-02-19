Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün bütün sırlar ortaya serilir. O vakit insanın ne bir gücü ve ne de bir yardımcısı olmayacaktır. Târık Sûresi: 9-10 HADİS: Biriniz aksırdığında iki eliyle yüzünü kapatsın ve sesini kıssın. Camiü’s-Sağir, No: 411

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