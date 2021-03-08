Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan o gün “Keşke! Şu ebedî hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım!” der. Fecr Sûresi: 24 HADİS: Biriniz namaza durduğunda rahmet ona yönelip gelir. Camiü’s-Sağir, No: 436

Okunma Sayısı: 81

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.