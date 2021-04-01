Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Küfründen vazgeçmeyeni alnından yakalayıp Cehenneme atarız. Yalancı ve günahkâr alnından... Alâk Sûresi: 15-16 HADİS: Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir. (1) Varlığı devam eden ve istifade edilen hayırlı bir eser, (2) kendisinden faydalanılan ilim, (3) kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât. Camiü’s-Sağir, No: 474

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