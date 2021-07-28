Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar bile bile ne dünyada ve ne de ahirette kendilerine hiçbir faydası olmayan, ahirette kendilerini felâkete sürükleyecek olan sihri, Allah’ın kitabına tercih ettiler. Bakara Sûresi: 102 HADİS: Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân okuyanlar ve gece kalkıp ibadet yapanlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 613

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