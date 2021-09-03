Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Bütün peygamberlere Allah tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmez, hepsine birden inanırız. Bizler Allah’a teslim olan Müslümanlarız. Bakara Sûresi: 136 HADİS: Nikâhı ilân edin, kız istemeyi ise gizli tutun. Camiü’s-Sağir, No: 649

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