Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnsanlardan bir takım beyinsizler “Müslümanları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. Sen onlara de ki: “Doğu da, batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir.”

Bakara Sûresi: 142

HADİS:

Allah’ı görür gibi O’na ibadet et. Çünkü sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor. Kendini ölülerle beraber say. Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü o kabul edilir.

Camiü’s-Sağir, No: 653