09 Eylül 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnsanlardan bir takım beyinsizler “Müslümanları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. Sen onlara de ki: “Doğu da, batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir.”
Bakara Sûresi: 142
HADİS:
Allah’ı görür gibi O’na ibadet et. Çünkü sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor. Kendini ölülerle beraber say. Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü o kabul edilir.
Camiü’s-Sağir, No: 653
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